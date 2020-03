Moje prvé voľby alebo prečo je dôležité ísť voliť !?

ÁNO dnes nastal ten deň! Deň na ktorý sme všetci tak neúprosne čakali. Dnes rozhodujeme o našich osudoch. Rozhodujeme o tom do akých rúk vložíme naše životy. Veľa ľudí sa len sťažuje a kritizuje. Každý len rozpráva, no nekoná.

Z nadpisu ste určite pochopili, že som prvovolička. Na tento deň som sa naozaj tešila, pretože vždy som chcela využiť svoje právo voliť, no bohužiaľ som na to ešte nemala vek. ( Mrzelo ma, že ma obišli prezidentské voľby.)

No som naozaj šťastná, že som mala možnosť ísť voliť práve do parlamentných volieb.

Už od rána som premýšľala aké to bude, nemohla som spať. A tak som sa obliekla a jednoducho šla...

Keďže som išla voliť prvýkrát, mala som z toho tak trochu stres. Bála som sa aby som niečo nepokazila. Síce som si naštudovala rôzne články v novinách ako voliť, no aj tak som sa bála, že na niečo zabudnem.

Keď som vošla do volebnej miestnosti ako prvé som si všimla volebnú komisiu. Všetci na mňa zamierili pohľad. Predo mnou bolo len pár ľudí. Môj stres sa zvyšoval.

No akonáhle som prišla ku komisii stres zo mňa opadol. Pozdravila som mladú slečnu v komisii, tá mi môj pozdrav s úsmevom opätovala. Predložila som svoj občiansky, zapísali si ma, ja som podpísala, že som prebrala hlasovacie lístky a prešla som k ďalšej panej, ktorá mi podala hlasovacie lístky s obálkou. Pani bola veľmi láskavá a vysvetlila mi, čo mám robiť.

O pár sekúnd som už bola za plentou a dala svoj prvý hlas. Stranu, ktorú som si vybrala som dala do opečatenej obálky a zalepila ju. Obálku som hodila do schránky s názvom Voľby do NR SR 2020. No tým sa moja práca neskončila, pretože zvyšné hlasovacie lístky som hodila do schránky s nepoužitými hlasovacími lístkami. (Inak by som dostala pokutu vo výške 33 eur).

Keď som vyšla z volebnej miestnosti cítila som sa ako právoplatný občan. Bola som naozaj šťastná, že som bola voliť, že som bola súčasťou niečoho tak veľkého. Je to cesta k zmene.

Preto ak aj vy, ktorí ste ešte neboli voliť. Choďte! Využite toto právo, ktoré máte. Pretože šťastie nezaklope pred naše dvere len tak. Musíme preto niečo urobiť.

A aj keď si poviete, že tam nie je nikto koho by ste chceli voliť ,že všetci sú zlo. Tak si vyberte toho kto je Vám sympaticky, alebo o kom si myslíte, že je menšie zlo pre tento štát. Len choďte!

Ako povedal slávny Cicero: „ Zo zla treba voliť vždy najmenšie. “